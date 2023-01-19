فتح الله: بيراميدز يحتاج لبطولة فقط للمنافسة على جميع الألقاب مستقبلا

أوضح محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أن جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق اعتمد على المداورة أمام فاركو بعد 120 دقيقة خاضها الفريق ضد الزمالك.

وارتقى بيراميدز للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-0 على فاركو في الجولة 14 بلقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وقال فتح الله عبر المركز الإعلامي عقب نهاية اللقاء: "الفوز مهم كونه تحقق على حساب فريق قوي، وجاء بعد مواجهة صعبة و120 دقيقة ونقص عددي أمام الزمالك في كأس مصر".

وأضاف "كان من الضروري تحقيق الانتصار من أجل التقدم خطوة أخرى في جدول الترتيب".

وشدد "جايمي باتشيكو المدير الفني حاول على مدار اللقاء تدوير اللاعبين والدفع بالعناصر التي لم تلعب كثيرا بهدف إراحة بعض العناصر التي لعبت لقاء الزمالك وبذلوا مجهودا كبيرا".

وتابع "الكل متكاتف هذا الموسم سواء لاعبين أو جهاز فني وكذلك الإدارة على هدف واحد وهو حصد بطولة هذا الموسم، وحاليا لابد من التركيز في اللقاء المقبل الصعب أمام سموحة بالإسكندرية".

وواصل "بطولة الدوري صعبة للغاية والمنافسة عليها لن تكون سهلة والفريق البطل يحتاج للتوفيق وعدم خسارة أي نقاط في اللقاءات المقبلة".

وأتم "بيراميدز يحتاج لبطولة فقط حتى يضع قدمه في المنافسة على جميع البطولات مستقبلا، والبطولة الأولى دائما ما تكون صعبة، ولأنها تمنح الثقة للجميع".

وأصبح رصيد بيراميدز 27 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي سيواجه الزمالك في ختام الجولة.

فيما تكبد فاركو هزيمته الأولى بعد تعادلين وفوز وظل في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.