منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يخسر أمام فريق قسم سادس في إسبانيا وديا

خسر أوكلاند سيتي النيوزيلندي أمام ريوس الإسباني بهدف دون رد في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم للأندية.

ويقيم أوكلاند سيتي معسكرًا في مدينة برشلونة الإسبانية، إذ يواجه الأهلي المصري في ثمن نهائي مونديال الأندية مطلع شهر فبراير.

وخسر أوكلاند أمام فريق ريوس الذي يشغل القسم السادس الإسباني والواقع في إقليم كتالونيا.

وسجّل ريكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

⌚️ FULL TIME That’s it from Futbol Salou Complex and victory for #ReusFCR thanks to Riki’s first half penalty kick 🔵⚪️#StrengthInUnity pic.twitter.com/d1hdIl1MFK — Auckland City FC (@AucklandCity_FC) January 19, 2023

وشهد تشكيل أوكلاند سيتي الظهور الأول للثنائي نيكو بوكسال، وريجونت موراتي.

وجاء تشكيل أوكلاند سيتي مع انطلاق المباراة:

حراسة المرمى: كاميرون براون

الدفاع: ريجونت موراتي - آدم ميتشل - نيكو بوكسال - تاكويا إيواتا

الوسط: ماريو إليتش - كاميرون هويسون - أيدان كاري

الهجوم: ديلان مانيكوم - جوزيف لي - ريان دي فريز

وأجرى المدير الفني الإسباني ألبيرت رييرا 9 تغييرات بين شوطي اللقاء بإقحام ناثان لوبو، وكريستيان جراي، وأنجوس كيلكولي، وآنجل جاريجا، وإميليانو تادي، ومات إليس، وويليام جيليون، ومايكل دين هاير، وآدم بيل.

ويخوض أوكلاند سيتي مباراة ودية ثانية أمام جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي يوم الأحد في برشلونة أيضًا.

ثم يختتم المعسكر الإعدادي بمواجهة ودية ثالثة أمام برشلونة (ب) بقيادة رافاييل ماركيز يوم الاربعاء 25 يناير.

وتأهل أوكلاند سيتي بدوره إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

ويعتبر أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 9 مرات.

وحقق أوكلاند سيتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في نسخة 2014 التي أقيمت في المغرب أيضًا.

وسبق لـ أوكلاند سيتي مواجهة الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006، وفازت يومها كتيبة مانويل جوزيه بهدفي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.