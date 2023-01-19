صلابة دفاعية.. ماذا قدم حجازي أمام الفيحاء
الخميس، 19 يناير 2023 - 22:29
كتب : FilGoal
شارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في فوز فريقه الثمين على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد بدوري روشن السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
واستضاف الاتحاد نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وسجل البرازيلي إيجور كورنادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا أهداف المباراة لنادي الاتحاد.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي لعب مباراة أقل.
ماذا قدم حجازي أمام الفيحاء؟
عدد الدقائق: 90
أهداف: 0
صنع : 0
لمس الكرة: 84
تمريرات صحيحة: 67 من أصل 74
تمريرات طولية صحيحة: 4 من أصل 9
استعادة الكرة: 14
الصراعات الهوائية: 2 من أصل 3
الحصول على الأخطاء: 1
دقة التمريرات: %91
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