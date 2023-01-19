شهد كبوة الأرجنتين.. السلوفيني فينتشيتش حكما لقمة الزمالك أمام الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد مباراة الزمالك والأهلي، إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

ويلتقي الزمالك بالأهلي في الثامنة والنصف مساء السبت ضمن الجولة 14 للدوري المصري.

ويضم الطاقم: توماس كلانسنيك كمساعد أول، وأندراز كوفاسيتش كمساعد ثانٍ، ونادر قمر الدولة كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يظهر السلوفيني ماتي جوج، ويعاونه مواطنه أيين بوروساك.

🔴 | حكام مباراة السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز 🇪🇬 pic.twitter.com/Kqj9QhY9MT — EFA.eg (@EFA) January 19, 2023

الحكم صاحب الـ 43 عامًا أدار مباراتين في كأس العالم 2022 ضمن منافسات الدور الأول.

وكان فينتشيتش حكم مباراة الأرجنتين والسعودية الشهيرة التي انتهت بفوز رفاق سالم الدوسري، كما أدار مباراة ويلز وإنجلترا في الجولة الثالثة.

وظهر فينتشيتش في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبرزها فوز إنتر ميلان على برشلونة في جوزيبي مياتزا، ولقاء رينجرز وليفربول الذي انتهى بفوز الريدز بسباعية منها هاتريك تاريخي لـ محمد صلاح.

وأدار فينتشيتش نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

كما كان حكما لـ 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبرزها بايرن ميونيخ وفياريال في ربع النهائي، ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد في ثمن النهائي.

وظهر فينتشيتش سابقًا في يورو 2020 وأدار مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع النهائي.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحل الزمالك رابعا في برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.