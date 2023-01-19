شهد كبوة الأرجنتين.. السلوفيني فينتشيتش حكما لقمة الزمالك أمام الأهلي

الخميس، 19 يناير 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

سلافكو فينتشيتش - الأرجنتين - السعودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد مباراة الزمالك والأهلي، إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

ويلتقي الزمالك بالأهلي في الثامنة والنصف مساء السبت ضمن الجولة 14 للدوري المصري.

ويضم الطاقم: توماس كلانسنيك كمساعد أول، وأندراز كوفاسيتش كمساعد ثانٍ، ونادر قمر الدولة كحكم رابع.

أخبار متعلقة:
العاشر من فريقه.. إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز وفاركو بهدف في شباك عبد الله بكري.. بيراميدز ينتصر على فاركو بالثلاثة

وفي غرفة الفيديو يظهر السلوفيني ماتي جوج، ويعاونه مواطنه أيين بوروساك.

الحكم صاحب الـ 43 عامًا أدار مباراتين في كأس العالم 2022 ضمن منافسات الدور الأول.

وكان فينتشيتش حكم مباراة الأرجنتين والسعودية الشهيرة التي انتهت بفوز رفاق سالم الدوسري، كما أدار مباراة ويلز وإنجلترا في الجولة الثالثة.

وظهر فينتشيتش في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبرزها فوز إنتر ميلان على برشلونة في جوزيبي مياتزا، ولقاء رينجرز وليفربول الذي انتهى بفوز الريدز بسباعية منها هاتريك تاريخي لـ محمد صلاح.

وأدار فينتشيتش نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

كما كان حكما لـ 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبرزها بايرن ميونيخ وفياريال في ربع النهائي، ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد في ثمن النهائي.

وظهر فينتشيتش سابقًا في يورو 2020 وأدار مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع النهائي.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحل الزمالك رابعا في برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.

الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
فتح الله: بيراميدز يحتاج لبطولة فقط للمنافسة على جميع الألقاب مستقبلا منافس الأهلي - أوكلاند سيتي يخسر أمام فريق قسم سادس في إسبانيا وديا مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي العاشر من فريقه.. إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز وفاركو بهدف في شباك عبد الله بكري.. بيراميدز ينتصر على فاركو بالثلاثة الخطيب: العرجاني جروب تحصل على حقوق الأهلي في المغرب.. ودعم لسفر الجماهير لأول مرة في الموسم.. محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلي والاتحاد في مباراة الـ 5 أهداف.. ريمونتادا الشوط الثاني تنصر الاتحاد على البنك الأهلي
أخر الأخبار
مدرب العراق: لعبنا مثل الأسود.. وهذا اللاعب يمكنه اللعب في أوروبا 2 دقيقة | الوطن العربي
عودة مجنونة بقيادة سيبايوس.. ريال مدريد يعبر فياريال في كأس ملك إسبانيا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليلة تألق محرز و19 دقيقة مجنونة.. مانشستر سيتي يتفوق على توتنام بالأربعة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خليجي 25 - مدرب عمان: الحظ خدم العراق.. ولعبنا في أجواء خيالية 39 دقيقة | الوطن العربي
بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا 50 دقيقة | كرة يد
لمزيد من التطور.. بلد الوليد يتعاقد مع داروين ماتشيس 51 دقيقة | الدوري الإسباني
+1500.. برشلونة يكتسح سبتة ويعود غانما من رحلته الإفريقية ساعة | الكرة الأوروبية
دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. جووول تاليسكا 3 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 4 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي