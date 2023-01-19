العاشر من فريقه.. إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز وفاركو

الخميس، 19 يناير 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز وغزل المحلة

حصد إبراهيم عادل جائزة رجل مباراة بيراميدز وفاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

وارتقى بيراميدز للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-0 على فاركو في الجولة 14 بلقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وأصبح إبراهيم عادل عاشر لاعب من بيراميدز يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري المصري الموسم الجاري.

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وقال إبراهيم عادل للمركز الإعلامي لناديه: "الانتصار مهم للغاية كونه منح الفريق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري، وتقدم في جدول الترتيب".

وأضاف "تركيز الجميع منصب على تقديم أفضل مستوى في كل البطولات والمنافسة بكل قوة".

شدد "الانتصار كان مهما خاصة بعد الفوز الأخير على الزمالك في الكأس والوصول للنهائي، والفريق بذل مجهودا كبيرا في تلك المواجهة وكان من الضروري التعويض والانتصار على حساب فاركو".

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فماذا قدم إبراهيم عادل أمام فاركو؟

دقائق: 76

أهداف: 1

تسديدات: 4

تمريرات صحيحة: 31 من 36

دقة تمرير: 86%

صناعة فرص محققة: 2

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5

حصول على أخطاء: 1

وأصبح رصيد بيراميدز 27 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي سيواجه الزمالك في ختام الجولة.

فيما تكبد فاركو هزيمته الأولى بعد تعادلين وفوز وظل في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

إبراهيم عادل بيراميدز فاركو الدوري المصري
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