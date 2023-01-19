بهدف في شباك عبد الله بكري.. بيراميدز ينتصر على فاركو بالثلاثة

ارتقى بيراميدز للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-0 على فاركو في الجولة 14 بلقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وانتصر بيراميدز بفضل ثلاثية مصطفى فتحي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى.

وأصبح رصيد بيراميدز 27 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي سيواجه الزمالك في ختام الجولة.

فيما تكبد فاركو هزيمته الأولى بعد تعادلين وفوز وظل في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

التشكيل

بدأ أحمد فتحي أساسيا لأول مرة في الدوري المصري بقميص بيراميدز منذ 204 يوما.

وجاءت آخر مباراة لفتحي في الدوري المصري كأساسي أمام إنبي في الموسم الماضي بالجولة 23.

أحمد فتحي أساسي لأول مرة في الدوري المصري بقميص بيراميدز منذ 204 يوما 🛡⚽#في_الدوري pic.twitter.com/kqSsxIsUA7 — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2023

وغاب عبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز بسبب الإيقاف.

فيما واصل إيهاب جلال المدير الفني لـ فاركو الاعتماد على رباعي في خط الدفاع.

وصف المباراة

كاد إبراهيم عادل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 لكن الدفاع ظهر أمامه في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 35 سجل مصطفى فتحي هدفا ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد مصطفى فتحي كرة أرضية غالطت الحارس محمد سعيد "شيكا" وسكنت شباكه.

وبعد 3 دقائق سجل إبراهيم عادل ثاني أهداف بيراميدز في اللقاء، تمريرة ثنائية مع بلاتي توريه ومن ثم سدد الأول كرة ارتطمت بالحارس وارتدت له فسدد بسهولة في الشباك.

في الشوط الثاني سدد وليد علي فرج كرة مرت أعلى عارضة الشناوي في الدقيقة 51.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء تألق الشناوي وتصدى لفرصة رزقي حمرون.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حارس فاركو بعد عرقلته لوليد الكرتي أثناء انفراده من خارج منطقة الجزاء.

وعوض شيكا في مركز حراسة المرمى، عبد الله بكري مدافع الفريق.

عبد الله بكري يقوم بحراسة مرمى فاركو بعد طرد محمد سعيد شيكا واستنفاد التبديلات للفريق.🟥#في_الدوري pic.twitter.com/t6iWhXROix — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2023

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع استلم إسلام عيسى بينية رائعة من محمود صابر وسجل في الشباك على يسار بكري.

لتنتهي المباراة مباشرة بعدها بثلاثية جديدة لبيراميدز في الدوري.