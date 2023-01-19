خليجي 25 – "من أجل ضحايا الناصرية".. العراق بطلا بعد نهائي جنوني أمام عمان

استعاد العراق لقب كأس الخليج الغائب منذ 35 عاما عن أسود الرافدين.

وفاز منتخب العراق على حساب نظيره العماني بنتيجة 3-2 في نهائي خليجي 25.

وسجل إبراهيم باش وأمجد عطوان ونايف يونس أهداف العراق، فيما سجل صلاح اليحيائي وعمر محمد هدفي منتخب عمان.

وحصل المنتخب العراقي على كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام (1979 – 1984 -1988).

وجاء أخر لقب للمنتخب العراق في كأس الخليج في عام 1988 أي منذ 35 عاما.

العراق أصبح ثاني أكثر منتخب يتوج بلقب كأس الخليج العربي برصيد 4 ألقاب بعد الكويت 10 ألقاب.

واستضافت مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

شهداء الناصرية

أمجد عطوان لاعب منتخب العراق قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائية: " سنهدي اللقب إلى ضحايا الناصرية، وأتمنى عدم الاحتفال بشكل مفرط".

عطوان نجح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب العراق في شباك عمان من ركلة جزاء.

وصف المباراة

بدأ المنتخب العراقي المباراة بضغط هجومي على مرمى المنتخب العماني بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وانطلق أيمن حسين نحو مرمى عمان وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع منتخب العراق.

ورد صلاح اليحيائي لاعب منتخب عمان بتسديدة قوية في الدقيقة 18 أنقذها جلال حسن حارس مرمى العراق.

ونجح إبراهيم بايش في تسجيل الهدف الأول لمنتخب العراق بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وحاول منتخب عمان تسجيل هدف التعادل عن طريق جميل اليحمدي وصلاح اليحيائي ولكن دون خطورة حقيقة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 81 من المباراة سددها جميل اليحمدي وتصدى لها جلال حسن حارس العراق.

وفي الوقت القاتل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لمنتخب عمان سددها صلاح اليحيائي بنجاح على يسار الحارس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

قمة الإثارة

اتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لمنتخب العراق في الدقيقة 114 سددها أمجد عطوان بنجاح وسجل الهدف الثاني لفريقه.

وجاءت قمة الإثارة عندما نجح عمر محمد مهاجم منتخب عمان في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة.

وأسدل الستار على واحد من أمتع النهائيات في تاريخ كاس الخليج بعدما سجل نايف يونس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المضاف للشوط الإضافي الثاني.

نهائي كأس الخليج 2023 أصبح ثاني أكثر لقاء يشهد أهدافا بعد نسخة 1976 والتي شهدت 6 أهداف في فوز الكويت على العراق 4-2.