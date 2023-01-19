تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام فياريال.. وناتشو ظهير أيمن

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام فياريال في كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في آخر مباريات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي يقام على ملعب لا سيراميكا.

ويغيب لوكا مودريتش ودافيد ألابا وأوريليتن تشواميني.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

الوسط: توني كروس – إدوارد كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة – رودريجو جوس

وتقام مباريات ثمن نهائي كأس الملك من مباراة واحدة، حيث يستضيف الفريق الذي خرج في القرعة أولا المباراة في ملعبه.

وتلعب مباريات دور ثمن النهائي أيام 17 و18 و19 يناير الجاري.

فيما ستقام دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد كذلك.

أما نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.

على أن تقام المباراة النهائية 6 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.