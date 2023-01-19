تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي أساسي أمام سبتة المغمور

الخميس، 19 يناير 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سبتة في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

ودفع تشافي بهدافه روبيرت ليفاندوفسكي أساسيا، بسبب غيابه عن مباراة الدوري المقبلة للإيقاف.

كما يتواصل التعويل على إنياكي بينيا في حراسة المرمى، ويشارك بابلو توري في خط الوسط أمام فريق القسم الثالث.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

الدفاع: هيكتور بيليرين - إيريك جارسيا - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

الوسط: فرانك كيسي - بابلو توري - سيرجي روبيرتو

الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

دكة البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - أرناو تيناس - سيرخيو بوسكيتس - عثمان ديمبيلي - بيدري - أنسو فاتي - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - أليكس بالدي - جافي - آنخل آلألاركون

وكان برشلونة قد فاز بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد قبل أيام قليلة.

برشلونة كأس إسبانيا
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