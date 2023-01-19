لأول مرة هذا الموسم.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

الخميس، 19 يناير 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.

وحصد النجم المصري الجائزة الشهرية لأول مرة هذا الموسم، بعد أن تفوق في تصويت الجماهير على زميله أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

وصرّح صلاح بعد تسلمه الجائزة في مقر تدريب النادي: "من الرائع دائما الفوز بالجوائز، لكننا ندرك أننا كنا بحاجة إلى تقديم ما هو أفضل خلال الأسابيع الماضية، آمل أن تتحسن النتائج في المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية بمشاركة صلاح.. صاروخية إليوت في ولفرهامبتون تقود ليفربول إلى دور الـ 32 بكأس إنجلترا تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

وأضاف: "اللاعبون كانوا متحمسين للغاية بعد مباراة ولفرهامبتون، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ويجب أن نتحد ونحمل بعضنا البعض".

وأشار: "أعتقد أن الأجواء رائعة في غرفة خلع الملابس، آمل أن يساعدنا ذلك على تحسين النتائج".

وتابع: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، تواجدت في 3 أو 4 فرق وأعرف الفارق بين هنا وأماكن أخرى. مجموعتنا من اللاعبين لا تُصدق".

وأوضح: "نحاول مساعدة اللاعبين الشبان، وأصحاب الخبرة يحاولون الحفاظ على هدوئهم دومًا وتقديم النصح للأصغر سنا".

وأتم: "نحن في موقف صعب، لكن أعتقد أننا سنتحسن في الفترة المقبلة".

وشارك صلاح في انتصاري ليفربول على أستون فيلا وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وسجل وصنع أمام الفيلانز.

كما سجل صلاح هدفا في شباك مانشستر سيتي بالهزيمة في كأس الرابطة الإنجليزية مباشرةً بعد كأس العالم.

وكان داروين نونييز قد حصد جائزة شهر نوفمبر، ثم فاز أليسون بجائزة أكتوبر، وحصد هارفي إليوت جائزة أغسطس وسبتمبر.

ويمتلك صلاح 17 هدفا هذا الموسم وصنع 6 في 28 مباراة خاضها مع ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

ويلعب ليفربول أمام ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل في تكرار لنهائي نسخة العام الماضي.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي أساسي أمام سبتة المغمور استراحة كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (2) (2) باريس سان جيرمان.. شوط مجنون تشكيل كأس موسم الرياض - رونالدو يصطدم بغريمه التاريخي ميسي بعد إرساله لاعب إلى العناية المركزة.. إيقاف بايلي 7 مباريات في الـ42 من عمره.. بطل يورو 2008 ينتقل لفريق درجة خامسة توتو ميركاتو: مواجهة سبيزيا تفعل بند التجديد التلقائي بين ماتيتش وروما لاجازيتا ديلو سبورت تكشف خطة يوفنتوس في سوق الانتقالات.. وموقف أليجري مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي أساسي أمام سبتة المغمور 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة هذا الموسم.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي وطارق حامد.. اتحاد جدة يخطف صدارة ترتيب الدوري السعودي 46 دقيقة | المحترفون
الخطيب: العرجاني جروب تحصل على حقوق الأهلي في المغرب.. ودعم لسفر الجماهير 50 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة في الموسم.. محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلي والاتحاد 59 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة الـ 5 أهداف.. ريمونتادا الشوط الثاني تنصر الاتحاد على البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر مونديال اليد - مصر (30) (24) بلجيكا.. هدوء بين الطرفين ساعة | كرة يد
استراحة الدوري المصري - بيراميدز (2) (0) فاركو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار