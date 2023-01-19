لأول مرة هذا الموسم.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.

وحصد النجم المصري الجائزة الشهرية لأول مرة هذا الموسم، بعد أن تفوق في تصويت الجماهير على زميله أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

وصرّح صلاح بعد تسلمه الجائزة في مقر تدريب النادي: "من الرائع دائما الفوز بالجوائز، لكننا ندرك أننا كنا بحاجة إلى تقديم ما هو أفضل خلال الأسابيع الماضية، آمل أن تتحسن النتائج في المباريات المقبلة".

وأضاف: "اللاعبون كانوا متحمسين للغاية بعد مباراة ولفرهامبتون، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ويجب أن نتحد ونحمل بعضنا البعض".

وأشار: "أعتقد أن الأجواء رائعة في غرفة خلع الملابس، آمل أن يساعدنا ذلك على تحسين النتائج".

وتابع: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، تواجدت في 3 أو 4 فرق وأعرف الفارق بين هنا وأماكن أخرى. مجموعتنا من اللاعبين لا تُصدق".

وأوضح: "نحاول مساعدة اللاعبين الشبان، وأصحاب الخبرة يحاولون الحفاظ على هدوئهم دومًا وتقديم النصح للأصغر سنا".

وأتم: "نحن في موقف صعب، لكن أعتقد أننا سنتحسن في الفترة المقبلة".

Your @StanChart Player of the Month for December... Well in, @MoSalah 👑 — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2023

وشارك صلاح في انتصاري ليفربول على أستون فيلا وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وسجل وصنع أمام الفيلانز.

كما سجل صلاح هدفا في شباك مانشستر سيتي بالهزيمة في كأس الرابطة الإنجليزية مباشرةً بعد كأس العالم.

وكان داروين نونييز قد حصد جائزة شهر نوفمبر، ثم فاز أليسون بجائزة أكتوبر، وحصد هارفي إليوت جائزة أغسطس وسبتمبر.

ويمتلك صلاح 17 هدفا هذا الموسم وصنع 6 في 28 مباراة خاضها مع ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

ويلعب ليفربول أمام ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل في تكرار لنهائي نسخة العام الماضي.