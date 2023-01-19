بمشاركة حجازي وطارق حامد.. اتحاد جدة يخطف صدارة ترتيب الدوري السعودي

الخميس، 19 يناير 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

خطف اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على الفيحاء.

وفاز اتحاد جدة على الفيحاء بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن.

وسجل البرازيلي إيجور كورنادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا أهداف المباراة لنادي الاتحاد.

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واعتمد البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد على الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيل فريقه الأساسية ضد الفيحاء.

وحقق الاتحاد الفوز التاسع له خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

فيما تلقى الفيحاء الهزيمة السابعة خلال مسابقة الدوري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي لعب مباراة أقل.

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وصف المباراة

بدأ الاتحاد الضغط الهجومي مبكرا عن طريق تسديدة خارج المرمى بالقدم اليمني لمدافعه مدالله العليان.

ونجح إيجور كورنادو في تسجيل الهدف الأول لصالح الاتحاد بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء من ضربة ثابتة سكنت الشباك.

وواصل الاتحاد الضغط الهجومي ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عبد الرزاق حمد لله من ركلة جزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 45.

ثلاث دقائق فقط وشهدت المباراة الهدف الثالث لصالح الاتحاد عن طريق هارون كمارا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وحافظ الاتحاد على سيطرته على مجريات المباراة وأفسد جميع محاولات الفيحاء من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق والعودة في المباراة.

أحمد حجازي طارق حامد الدوري السعودي
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