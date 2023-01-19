الخطيب: العرجاني جروب تحصل على حقوق الأهلي في المغرب.. ودعم لسفر الجماهير

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حصول شركة العرجاني جروب على حقوق الأهلي التجارية في المغرب.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 والمقرر إقامتها في المغرب.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي: "سعدنا بشراكات كثيرة ماضية لكن اليوم مختلف لأنها شراكة وطنية من الدرجة الأولي لا نبحث من خلالها عن المكاسب المادية فقط رغم احتياجنا الشديد للمال بسبب الزيادة المستمرة في الإنفاق على أنشطة النادي الرياضية وخدمات الأعضاء".

وكشف "حصلت شركة العرجاني جروب على حقوق الأهلي التجارية في المغرب".

وأضاف "لكن لم ننسي يوما مصر كوطن ونعلي هذا دائما، ونعلن اليوم عن شراكة بين الأهلي والعرجاني جروب وشركة أبناء سيناء التي انجزت الكثير من المشروعات الوطنية".

وتابع "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إنهاء أزمة الجراج وسور النادي الأهلي في مدينة نصر، بعد ظلت الأزمة مستمرة لسنوات".

وواصل "سيكون هناك تحالف وتعاون بين العرجاني جروب وشركات الأهلي الخمس".

وأتم مشددا "سيكون هناك مساعدة لسفر جماهير الأهلي للمغرب لمساندة الفريق في كأس العالم للأندية".

كشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي تفاصيل اجتماع وفد الأهلي مع اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وشارك خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ورئيس لجنة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الخميس في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وأجرى خالد مرتجي مع وفد الأهلي الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمناقشة كافة الأمور التنظيمية والترتيبات الخاصة بمشاركة الأهلي في البطولة.

واستعرض مرتجي خلال اجتماعه مع مسؤولي فيفا واللجنة المنظمة كافة الأمور التنظيمية والترتيبات الإدارية ومواعيد وملاعب التدريب وانتقالات الفريق.

وطلب مرتجي من اللجنة المنظمة خلال الاجتماع العمل على تسهيل مهمة جماهير الأهلي التي ترغب في السفر إلى المغرب والحصول على تأشيرات لمؤازرة الفريق في البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة العمل على ذلك الأمر مع السلطات المغربية المختصة.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير وحال التأهل يلعب أمام سياتل الأمريكي يوم 4 من الشهر ذاته.

وحال نجح الأهلي في بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.