لأول مرة في الموسم.. محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلي والاتحاد

حصد محمود علاء جائزة رجل مباراة البنك الأهلي والاتحاد في الجولة 14 من الدوري المصري.

وقلب الاتحاد الطاولة على البنك الأهلي وحوّل تأخره من 2-0 في الشوط الأول لفوز بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وبات محمود علاء ثامن لاعب من زعيم الثغر يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري.

وسجل علاء هدف التعادل للاتحاد مع البنك الأهلي.

هدف هو الأول لعلاء بقميص زعيم الثغر، والأول له في الدوري منذ 615 يوما، إذ كان آخر هدف سجله كان بقميص الزمالك أمام إنبي في الجولة 22 من موسم 2020-2021.

ماذا قدم محمود علاء أمام البنك الأهلي؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 4

تمريرات صحيحة: 34 من 53

دقة تمرير: 64%

تشتيت الكرة: 5

استعادة الكرة: 15

فوز بصراعات هوائية: 1 من 2

وتعد تلك المرة الثانية التي يقلب فيها الاتحاد تأخره في الشوط الأول لفوز في الدوري الموسم الحالي بعد لقاء طلائع الجيش في الجولة الثالثة.

وخسر أمير عبد العزيز مباراته الأولى كمدرب لـ البنك الأهلي بعدما عوض رحيل حلمي طولان.

وعاد الاتحاد للانتصار بعد 3 هزائم متتالية وتعادل وارتقى للمركز السادس برصيد 22 نقطة.

بينما ظل البنك الأهلي دون فوز للمباراة الرابعة تواليا وتراجع للمركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.