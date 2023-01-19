في مباراة الـ 5 أهداف.. ريمونتادا الشوط الثاني تنصر الاتحاد على البنك الأهلي

قلب الاتحاد الطاولة على البنك الأهلي وحوّل تأخره من 2-0 في الشوط الأول لفوز بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق ناصر منسي وساليفو مورو (هدف عكسي) وقلب زعيم الثغر النتيجة بأهداف كريستوفر مابولولو ومحمود علاء وأوستن أموتو.

وتعد تلك المرة الثانية التي يقلب فيها الاتحاد تأخره في الشوط الأول لفوز في الدوري الموسم الحالي بعد لقاء طلائع الجيش في الجولة الثالثة.

وخسر أمير عبد العزيز مباراته الأولى كمدرب لـ البنك الأهلي بعدما عوض رحيل حلمي طولان.

وعاد الاتحاد للانتصار بعد 3 هزائم متتالية وتعادل وارتقى للمركز السادس برصيد 22 نقطة.

بينما ظل البنك الأهلي دون فوز للمباراة الرابعة تواليا وتراجع للمركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

التشكيل

عاد الثنائي مهدي سليمان ومحمود علاء إلى التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وقاد ناصر منسي هجوم البنك.

وصف المباراة

المباراة بدأت قوية، فسدد محمد هلال كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 12.

وبدأ زعيم الثغر السيطرة على مجريات اللقاء، في الدقيقة 24 انفرد إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها أبو جبل بقبضة يده.

وبعد 5 دقائق أرسل صبري رحيل من كرة ثابتة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ساليفو مورو لكن كرته مرت أعلى عارضة أبو جبل.

وأهدر مورو من جديد فرصة محققة برأسية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 39.

فرص الاتحاد المهدرة وجدت ردا قويا من أصحاب الأرض.

عرضية من عاصم صلاح ورأسية من ناصر منسي غالطت الحارس المهدي سليمان وسكنت الشباك في الدقيقة 41.

وبذلك سجل ناصر منسي أول هدف له في الدوري الموسم الحالي.

وبعد دقيقتين خرج محمود عبد العزيز وعوضه محمد محمود في أول ظهور له بقميص زعيم الثغر عقب انتقاله معارا من الأهلي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل مورو ساليفو هدفا لكن في مرماه بعد ركنية للبنك الأهلي.

هدف عكسي هو السادس في الدوري المصري الموسم الجاري، والثاني من نصيب الاتحاد.

وأنهى البنك الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-0.

زعيم الثغر قلب الأوضاع في الشوط الثاني في الدقيقة 51 ارتطمت رأسية مابولولو بالقائم الأيمن.

وبعد دقيقتين سجل الأنجولي هدف تقليص الفارق بعد ارتقاء هوائي مع أبو جبل بعد عرضية من أحمد عادل.

وفي الدقيقة 62 شتت محمود قاعود من على خط المرمى هدف تعادل الضيوف بعد رأسية محمود علاء.

لكن الاتحاد عزز من هجومه بعرضية متقنة من إبراهيم عادل ورأسية محمود علاء في الدقيقة 66.

هدف هو الأول لعلاء بقميص زعيم الثغر، والأول له في الدوري منذ 615 يوما، إذ كان آخر هدف سجله كان بقميص الزمالك أمام إنبي في الجولة 22 من موسم 2020-2021.

تألق مورو ساليفو في الدقيقة 84 في التصدي لتسديدة ناصر منسي من داخل منطقة الست ياردات قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 89 استغل البديل أوستن أموتو تعثر أمير مدحت مدافع البنك الأهلي وانفرد وسدد كرة أرضية على يسار أبو جبل معلنا الهدف الثالث وريمونتادا للفريق السكندري.

هدف هو الثالث للنيجيري في الدوري الموسم الحالي أنهى به صيامه التهديفي الذي دام 11 مباراة.

وزاد لاعبو الاتحاد عن مرماهم لينتهي اللقاء بفوز زعيم الثغر لأول مرة بعد صيام دام 4 مباريات.