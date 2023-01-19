انتهت مونديال اليد - مصر (33) (28) بلجيكا.. فوز الفراعنة

الخميس، 19 يناير 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - مونديال اليد

يلعب منتخب مصر أمام بلجيكا في أولى جولات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد.

ويقدم FlGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا

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انتهت بفوز مصر بنتيجة 33-28

ق 57: 32-27 لمنتخب مصر

ق 50: 30-24 لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 22-15

ق.24 هنداوي يسجل والفارق يتسع إلى 9 أهداف

إصابة علي زين

ق.19 مصر تتقدم 16-9

بداية المباراة

المباراة تبدأ في السابعة مساء

مصر كأس العالم لليد منتخب اليد
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