انتهت مونديال اليد - مصر (33) (28) بلجيكا.. فوز الفراعنة
الخميس، 19 يناير 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام بلجيكا في أولى جولات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد.
ويقدم FlGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا
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انتهت بفوز مصر بنتيجة 33-28
ق 57: 32-27 لمنتخب مصر
ق 50: 30-24 لمنتخب مصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 22-15
ق.24 هنداوي يسجل والفارق يتسع إلى 9 أهداف
إصابة علي زين
ق.19 مصر تتقدم 16-9
بداية المباراة
المباراة تبدأ في السابعة مساء
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