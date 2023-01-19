انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3) (0) فاركو.. فوز بالثلاثة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وفاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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انتهت

ق90+3: عرضية أرضية من محمود صابر إلى إسلام عيسى الذي سدد في شباك عبد الله بكري الحارس.

ق 88: بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يطرد شيكا حارس فاركو وعبد الله بكري يعوضه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاني.. إبراهيم عادل يسجل الثاني بعد بينية من توريه وتسديدة ترتطم بالحارس وترتد له ويسكنها في الشباك.

ق 45: جوووول أووول.. تسديدة من مصطفى فتحي تسكن الشباك.

ق 35: هدف غير محتسب لمصطفى فتحي بداعي التسلل

ق 14: أحمد فتحي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول إبراهيم عادل تسديد الكرة من على القائم الثاني ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب

بداية اللقاء