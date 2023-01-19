انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3) (0) فاركو.. فوز بالثلاثة

الخميس، 19 يناير 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وفاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

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انتهت

ق90+3: عرضية أرضية من محمود صابر إلى إسلام عيسى الذي سدد في شباك عبد الله بكري الحارس.

ق 88: بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يطرد شيكا حارس فاركو وعبد الله بكري يعوضه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاني.. إبراهيم عادل يسجل الثاني بعد بينية من توريه وتسديدة ترتطم بالحارس وترتد له ويسكنها في الشباك.

ق 45: جوووول أووول.. تسديدة من مصطفى فتحي تسكن الشباك.

ق 35: هدف غير محتسب لمصطفى فتحي بداعي التسلل

ق 14: أحمد فتحي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول إبراهيم عادل تسديد الكرة من على القائم الثاني ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب

بداية اللقاء

الدوري المصري فاركو بيراميدز في الدوري
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