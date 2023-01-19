مباشر كأس موسم الرياض - باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال

الخميس، 19 يناير 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - نيمار - باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ فريق مكون من أبرز نجوم النصر والهلال في كأس موسم الرياض.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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المباراة تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

موسم الرياض باريس سان جيرمان الهلال النصر
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