مباشر كأس موسم الرياض - باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال
الخميس، 19 يناير 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ فريق مكون من أبرز نجوم النصر والهلال في كأس موسم الرياض.
ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا
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المباراة تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة
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