استراحة كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (2) (2) باريس سان جيرمان.. شوط مجنون

الخميس، 19 يناير 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ فريق مكون من أبرز نجوم النصر والهلال في كأس موسم الرياض.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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نهاية الشوط الأول

ق.+51 جووووووووووووووول رونالدو يدرك التعاااادل

ق.+48 نيمار يهدر ركلة الجزاء أمام تألق العويس

ق.+47 ركلة جزاء لـ باريس سان جيرمان بعد مراجعة تقنية الفيديو على إثر مخالفة ارتكبها البليهي على نيمار

ق.43 جووووووول ماركينيوس يسجل الثاني لـ سان جيرمان

ق.40 طرد لـ خوان بيرنات بعد عرقلة الدوسري

ق.32 إصابة رونالدو بعد اصطدام بـ كيلور نافاس والحكم يحتسب ركلة جزاء

ق.6 رونالدو يهدد بتسديدة يسارية يمسكها نافاس

ق.3 جوووووووووول ميسي

بداية المباراة

المباراة تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

موسم الرياض باريس سان جيرمان الهلال النصر
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