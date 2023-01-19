تشكيل كأس موسم الرياض - رونالدو يصطدم بغريمه التاريخي ميسي

أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن التشكيل لمواجهة فريق موسم الرياض.

ويلعب سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في ملعب الملك فهد الدولي.

ويدخل سان جيرمان بالقوة الضاربة ويقود الهجوم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

في المقابل، يقود الأرجنتيني مارسيلو جاياردو نجوم الهلال والنصر، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقام المباراة على هامش موسم الرياض الثقافي، وستكون مواجهة جديدة بين الأسطورتين ميسي ورونالدو.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: أشرف حكيمي - سيرخيو راموس - ماركينيوس - خوان بيرنات

الوسط: ريناتو سانشيس- كارلوس سولير- فابيان رويز

الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي - كيليان مبابي

تشكيل فريق موسم الرياض:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سلطان الغنام - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

الوسط: لويس جوستافو - محمد كنو - ماتيوس بيريرا

الهجوم: أندرسون تاليسكا - أندري كاريو - كريستيانو رونالدو