بعد إرساله لاعب إلى العناية المركزة.. إيقاف بايلي 7 مباريات

تعرض إيريك بايلي لاعب أوليمبيك مارسيليا، لعقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات بعد طرده في إحدى مباريات كأس فرنسا.

وغادر بايلي مباراة فريقه أمام هيريز في كأس فرنسا يوم 7 يناير الماضي.

وغاب بايلي بالفعل عن مباراتي تروا ولوريان في الدوري الفرنسي، وبالتالي سيغيب عن 5 مباريات إضافية.

وتأتي العقوبة بعد تدخُل المدافع الإيفواري العنيف على ألميك موسى ندياي على "طريقة نيجل دي يونج" مما تسبب له في إصابات بالغة وأرسله إلى غرفة العناية المركزة.

وعلّق إيجور تودور المدير الفني لـ مارسيليا على القرار: "أؤمن أن العقوبة مبالغ فيها، لكن القرار تم اتخاذه بالفعل وليس هناك ما يمكننا فعله".

وتابع: "لعبنا مرتين بالفعل دونه، وسنلعب غدًا دونه مجددًا، وبعدها سيتبقى لنا 4 مباريات".

ويلعب مارسيليا أمام رين غدًا الجمعة في دور الـ 32 لكأس فرنسا.

بايلي (28 عامًا) يلعب معارًا من مانشستر يونايتد منذ مطلع الموسم الجاري.

وخاض بايلي 12 مباراة مع عملاق الجنوب الفرنسي بعد خروجه من حسابات الشياطين الحمر.