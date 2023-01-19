التشكيل - فتحي أساسي لأول مرة منذ 204 يوما في الدوري.. ورباعي دفاعي لـ فاركو

يبدأ أحمد فتحي أساسيا لأول مرة في الدوري المصري بقميص بيراميدز منذ 204 يوما في مواجهة فاركو بالجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو على استاد الدفاع الجوي.

وظهر فتحي لأول مرة الموسم الجاري بلقاء الزمالك الأخير في نصف نهائي كأس مصر 2022.

وجاءت آخر مباراة لفتحي في الدوري المصري كأساسي أمام إنبي في الموسم الماضي بالجولة 23.

ويغيب عبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز بسبب الإيقاف.

فيما يواصل إيهاب جلال المدير الفني لـ فاركو الاعتماد على رباعي في خط الدفاع.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي

الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي

أمامهما: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - عبد الله مجدي - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جابر كامل - أحمد مودي - عبدالله بكري - جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود حمادة_ كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد _ أحمد البحراوي.

الهجوم: عمرو جمال – وليد علي

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: محمود السيد _ عزمي غوما _ شكري نجيب _ مروان مجدي _ رامي صبري _ محمود جهاد _ أحمد صغيري _ أحمد شريف _ رزقي حمرون.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.