انتهت خليجي 25 - العراق (3) - (2) عمان.. أسود الرافدين بطلا للخليج

يلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن نهائي كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الـ25 من كأس الخليج "خليجي 25".

ويقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق وعمان.

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ق2+120 مناف يونس يسجل الهدف الثالث لمنتخب العراق في الوقت القاتل من ضربة راسية.

ق116 عمر محمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب عمان من ضربة رأسية

ق114 أمجد عطوان يسجل الهدف الثاني لمنتخب العراق من ركلة جزاء

بداية الشوط الإصافي الثاني

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نهاية الشوط الإضافي الأول

ق103 هجمة مرتدة منظمة لمنتخب عمان يبعدها الدفاع العراقي

ق96 ضربة رأسية من إبراهيم باش لاعب منتخب العراق تمر بجوار مرمى منخب عمان

بداية الشوط الأول الإضافي

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نهاية الوقت الأصلي

ق6+90 صلاح اليحيائي يسجل هدف التعادل للمنتخب العماني من ركلة جزاء

ق81 جميل اليحمدي يهدر ركلة جزاء لمنتخب عمان يتصدى لها جلال حسن

ق75 المنتخب العراقي يستعيد السيطرة على مجريات اللعب

ق50 محاولات مستمرة من منتخب عمان لتسجيل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 منخب العراق يسيطر على مجريات المباراة

ق 25 إبراهيم بايش يسجل الهدف الأول لمنتخب العراق بعد تسديدة قوية

ق22 أيمن حسين يقود هجمة جديدة ويبعدها دفاع منتخب عمان في اللحظات الأخيرة

ق18 تسديدة خطيرة من صلاح اليحيائي يبعدها جلال حسن حارس مرمى العراق

ق11سيطرة من منتخب العراق على مجريات اللعب وحذر دفاعي من منتخب عمان

ق4 أيمن حسين يقود هجمة مبكرة لمنتخب العراق ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع عمان

انطلاق المباراة