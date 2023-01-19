الدرجة الثانية - لافيينا بطل الدور الأول في مجموعة الصعيد

أنهى لافيينا الدور الأول من مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية في الصدارة بفارق نقطة عن منافسه بترول أسيوط.

وانتصر لافيينا بهدف دون رد على أسمنت أسيوط بفضل هدف سجله عادل نور.

وارتفع رصيد لافيينا في الصدارة لـ 35 نقطة.

بينما واصل بترول أسيوط الملاحقة بالفوز على تليفونات بني سويف بهدف مصطفى صدفة وارتفع رصيد الفريق لـ 34 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل الجونة مع شبان قنا بهدف لكل فريق، وظل في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وخسر مصر للمقاصة من الألومنيوم بهدفين دون رد، وقلص الأخير الفريق مع المقاصة لـ 4 نقاط.

فظل المقاصة رابعا برصيد 26 نقطة، فيما أصبح الألومنيوم خامسا برصيد 22 نقطة.

وانتصر كيما أسوان على المنيا بنتيجة 3-0 وأصبح في المركز السادس بنفس رصيد الألومنيوم.

وسحق ديروط منافسه المدينة المنورة بنتيجة 4-1.

فيما خسر مركز شباط طامية من الفيوم بنتيجة 1-0.

وتختم مباريات الجولة بلقاء ملوي مع النصر للتعدين غدا الجمعة.