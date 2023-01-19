تشكيل نهائي خليجي 25 - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. والصبحي أساسي لـ عمان

يعول الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق على الثنائي أيمن حسين وحسين علي في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة سلطنة عمان.

ويلعب منتخب العراق ضد نظيره العماني ضمن نهائي كأس الخليج النسخة الـ 25.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الـ25 من كأس الخليج "خليجي 25".

وجاء تشكيل العراق لمواجهة عمان كالتالي:

المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: مصطفى ناظم – على فائز – علي فاضل – ضرغام إسماعيل.

الوسط: أمجد عطوان – أمير العماري – إبراهيم بايش – شسركو كرين

الهجوم: حسين علي – أيمن حسين.

في المقابل يعتمد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان على خبرات عصام الصبحي في قيادة هجوم الفريق ضد العراق.

وجاء تشكيل منتخب عمان كالتالي:

المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: محمد المسلمي – فهمي درويين – أحمد الخميسي – أحمد الكعبي

الوسط: حارب السعدي – صلاح اليحيائي– جميل اليحمدي – زاهر الأغبري – المنذر العلوي.

الهجوم: عصام الصبحي.