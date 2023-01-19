"طلب بتسهيل مهمة الجماهير".. الأهلي يكشف تفاصيل الاجتماع مع لجنة مونديال الأندية

كشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي تفاصيل اجتماع وفد الأهلي مع اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وشارك خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ورئيس لجنة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الخميس في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وأجرى خالد مرتجي مع وفد الأهلي الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمناقشة كافة الأمور التنظيمية والترتيبات الخاصة بمشاركة الأهلي في البطولة.

واستعرض مرتجي خلال اجتماعه مع مسؤولي فيفا واللجنة المنظمة كافة الأمور التنظيمية والترتيبات الإدارية ومواعيد وملاعب التدريب وانتقالات الفريق.

وطلب مرتجي من اللجنة المنظمة خلال الاجتماع العمل على تسهيل مهمة جماهير الأهلي التي ترغب في السفر إلى المغرب والحصول على تأشيرات لمؤازرة الفريق في البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة العمل على ذلك الأمر مع السلطات المغربية المختصة.

وكان قد تم تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز والمقرر له يوم 5 فبراير بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير وحال التأهل يلعب أمام سياتل الأمريكي يوم 4 من الشهر ذاته.

وحال نجح الأهلي في بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.