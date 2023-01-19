للمرة الثانية في الموسم.. أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب وأسوان

حصد محمود أبو السعود جائزة أفضل لاعب في مباراة المقاولون العرب وأسوان لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

وفاز ذئاب الجبل بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب بهدف عمر فتحي.

وحقق أبو السعود جائزة رجل المباراة للمرة الثانية الموسم الحالي.

وبات تاسع لاعب من ذئاب الجبل يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي.

ماذا قدم أبو السعود أمام أسوان؟

دقائق: 90

تصديات: 4

تصدي لعرضيات: 3

تمريرات صحيحة: 7 من 14

دقة تمريرات: 50%

واصل المقاولون العرب صحوته في مسابقة الدوري هذا الموسم وحقق انتصاره الرابع على التوالي بعد التغلب على أسوان.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الرابع والذي يلاقي فاركو مساء اليوم.

أما أسوان فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع بعد التعثر الثالث على التوالي عقب تعادلين وخسارة.