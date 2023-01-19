عامر حسين: إقامة مباراة ودية لـ المنتخب الأولمبي بعد تأجيل نهائي الكأس

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:55

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن إقامة مباراة ودية للمنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكالي بعد تأجيل نهائي الكأس.

وأشار عامر حسين إلى أن منتخب مصر الأولمبي سيلعب ضد الجابون خلال معسكر منتخب مصر الأولمبي.

وتقرر إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي في الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير المقبل.

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وتأتي المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة زيمبابوي في مارس المقبل ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم استئناف مسابقة الدوري بعدها يوم 5 فبراير بمواجهات الجولة السابعة عشر.

وكان قد تم تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير وحال التأهل يلعب أمام سياتل الأمريكي يوم 4 من الشهر ذاته.

وحال نجح الأهلي في بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

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