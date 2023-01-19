الانتصار الرابع على التوالي.. المقاولون العرب يواصل صحوته ويهزم أسوان

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة المقاولون العرب ضد أسوان

واصل المقاولون العرب صحوته في مسابقة الدوري هذا الموسم وحقق انتصاره الرابع على التوالي بعد التغلب على أسوان.

وتغلب المقاولون العرب على أسوان بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

وسجل عمر فتحي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25 بعد عرضية جوزيف أوتشايا.

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ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الرابع والذي يلاقي فاركو مساء اليوم.

أما أسوان فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع بعد التعثر الثالث على التوالي عقب تعادلين وخسارة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من أصحاب الأرض بحثا عن الهدف الأول في شباك أسوان.

وتوقف اللعب في الدقيقة 18 من أجل مراجعة تقنية الفيديو ولكن قرر الحكم استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

وأهدر محمد جدو هدفا محققا أمام المرمى الخالي في الدقيقة 20 بعد عرضية علي فتحي.

وسجل عمر فتحي هدف المقاولون العرب في الدقيقة 25 بعد استقبال عرضية جوزيف أوتشايا وسددها رائعة داخل شباك عمرو حسام.

وتألق محمود أبو السعود وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 40 أمام تسديدة أحمد بلحاج.

وشهد الشوط الثاني سيطرة تامة من فريق أسوان بحثا عن التعادل مع تراجع المقاولون العرب للدفاع.

وأنقذ محمود أبو السعود مرماه من هدف محقق في الدقيقة 83 بعد تسديدة قوية من ديلسون كاموني.

وأهدر أحمد فتحي كاستيلو هدف التعادل في الدقيقة 88 برأسية وارتطم محمد الشيمي بالقائم.

وفشل لاعبو أسوان في تسجيل التعادل خلال ثماني دقائق وقت بدل من الضائع احتسبهم حكم اللقاء.

الرابع على التوالي

وحقق المقاولون العرب انتصاره الرابع على التوالي في الدوري والسادس بشكل عام هذا الموسم.

ولم يحقق المقاولون العرب أربعة انتصارات متتالية في الدوري منذ ختام الموسم الماضي.

وكان ذئاب الجبل قد نجح وقتها في تحقيق الفوز بالجولات من 31 إلى 34 من مسابقة الدوري.

ويقترب المقاولون العرب من تحقيق رقم إيجابي لم يحدث منذ نوفمبر 2018.

وحقق ذئاب الجبل وقتها الفوز في ست مباريات متتالية بالجولات من 13 إلى 18 في مسابقة الدوري.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على الداخلية في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

أول خسارة منذ بيراميدز

أما أسوان فتذوق طعم الخسارة للمرة السابعة هذا الموسم من 14 مباراة خاضهم الفريق.

وتعتبر تلك الخسارة هي الأولى للفريق بعد خمس مباريات دون هزيمة.

وتعود آخر خسارة لفريق أسوان أمام بيراميدز في 19 من شهر ديسمبر الماضي وانتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق بعدها أسوان الفوز في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يتعادل في آخر جولتين قبل مواجهة المقاولون.

ويستضيف أسوان فريق الإسماعيلي يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

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