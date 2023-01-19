التشكيل - عودة سليمان وعلاء واستبعاد عمار في الاتحاد.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

زوران مانولوفيتش - المدير الفني الاتحاد السكندري

عاد الثنائي مهدي سليمان ومحمود علاء إلى التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد السكندري بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ويقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

أخبار متعلقة:
الاتحاد العراقي: نهائي خليجي 25 في موعده بالبصرة الاتحاد القطري يعلن إيقاف عبد الكريم حسن.. وتغريمه ضمن ثلاثة لاعبين قائمة الاتحاد السكندري - عودة سليمان وعلاء.. وظهور محمد محمود وعمار أمام البنك الأهلي أبو جبل وزراق سيسيه على رأس قائمة أمير عبد العزيز الأولى أمام الاتحاد

ويتواجد محمد محمود الوافد الجديد على دكة بدلاء الاتحاد السكندري، بينما تم استبعاد عمار حمدي من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد ياسين - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح

الوسط: محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد هلال - محمود قاعود - رزاق سيسيه.

الهجوم: ناصر منسي

البدلاء: أحمد صبحي - إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - أحمد سعيد - أمير مدحت - إسلام جابر - موسى دياوارا - أحمد ياسر - أسامة فيصل.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – محمود عبد العزيز – خالد الغندور - إبراهيم حسن

الهجوم: أحمد عادل – كرسيتوفر مابولولو

دكة البدلاء: صبحي سليمان - عبد الله نصيب – جافين كيزيتو – ناصر ناصر – عبد الغني محمد – محمد محمود - محمد فارس – إسلام عبد النعيم – أوستن أموتو.

الدوري المصري الاتحاد السكندري البنك الأهلي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي ضد الاتحاد مباشر الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(0) أسوان.. الشوط الثاني التشكيل - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. والثلاثي فتحي أساسي مع أسوان إنبي: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام فيوتشر بعد خطأ في تطبيق القانون.. وهناك شكوى رسمية كريم وليد: من المبكر الحديث عن منافسة فيوتشر في الدوري.. والموقف من العودة إلى الأهلي مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك أبو جبل وزراق سيسيه على رأس قائمة أمير عبد العزيز الأولى أمام الاتحاد فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه التعاقد مع ميكيسوني
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي ضد الاتحاد 3 دقيقة | الكرة المصرية
دي خيا يكشف شعور لاعبي يونايتد عقب التعادل القاتل مع كريستال بالاس 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام الفيحاء في الدوري 12 دقيقة | الوطن العربي
التشكيل - عودة سليمان وعلاء واستبعاد عمار في الاتحاد.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
في الـ42 من عمره.. بطل يورو 2008 ينتقل لفريق درجة خامسة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تنس - بعد توديع منافسات أستراليا المفتوحة.. نادال يكشف مدة غيابه عن الملاعب 51 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - ظهور أول لـ خيري في قائمة مصر أمام بلجيكا.. واستبعاد ثلاثة لاعبين ساعة | كرة يد
قناة برتغالية تحصل على حقوق إذاعة الدوري السعودي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 4 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي