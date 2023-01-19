التشكيل - عودة سليمان وعلاء واستبعاد عمار في الاتحاد.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي

عاد الثنائي مهدي سليمان ومحمود علاء إلى التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد السكندري بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ويقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

ويتواجد محمد محمود الوافد الجديد على دكة بدلاء الاتحاد السكندري، بينما تم استبعاد عمار حمدي من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد ياسين - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح

الوسط: محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد هلال - محمود قاعود - رزاق سيسيه.

الهجوم: ناصر منسي

البدلاء: أحمد صبحي - إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - أحمد سعيد - أمير مدحت - إسلام جابر - موسى دياوارا - أحمد ياسر - أسامة فيصل.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – محمود عبد العزيز – خالد الغندور - إبراهيم حسن

الهجوم: أحمد عادل – كرسيتوفر مابولولو

دكة البدلاء: صبحي سليمان - عبد الله نصيب – جافين كيزيتو – ناصر ناصر – عبد الغني محمد – محمد محمود - محمد فارس – إسلام عبد النعيم – أوستن أموتو.