في الـ42 من عمره.. بطل يورو 2008 ينتقل لفريق درجة خامسة

الخميس، 19 يناير 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

داني جويزا

انضم المهاجم الإسباني المخضرم دانييل جويزا إلى فريق روتا الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة بإسبانيا.

في بداية الموسم الجاري رفض جويزا الاعتزال رغم بلوغه الـ42 من عمره وخاض تجربة جديدة مع نادي ألجايدا الإسباني بالدرجة السادسة، بعد قضائه 5 مواسم في صفوف نادي أتلتيكو سانلوكينيو، الممارس في دوريات الهواة.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بفريق روتا حتى نهاية الموسم الجاري.

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ولم يكشف داني موعد اعتزاله، علما بأنه سيتم عامه الـ43 في أغسطس المقبل.

جويزا ارتدى قميص منتخب إسبانيا وحصد معه لقب يورو 2008، بعدما سجل هدفا في شباك روسيا بنصف النهائي وشارك كبديل في المباراة النهائية أمام ألمانيا.

كما حصد جائزة هداف الدوري الإسباني موسم 2007-2008 بتسجيل 27 هدفا بقميص مايوركا.

المهاجم المخضرم لعب صفوف في أكثر من 10 أندية، كان أبرزها خيتافي وريال مايوركا وقادش.

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