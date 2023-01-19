تنس - بعد توديع منافسات أستراليا المفتوحة.. نادال يكشف مدة غيابه عن الملاعب

كشف رافائيل نادال لاعب التنس الإسباني عن غيابه لمدة قد تصل إلى شهرين عن الملاعب بسبب إصابة.

وكان نادال المصنف الثاني عالميا قد ودع منافسات أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الكبرى في عام 2023 من الدور الثاني بعد الخسارة أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد المصنف 65 عالميا.

وتعتبر تلك النتيجة هي الأسوأ لنادال في بطولة كبرى خلال السبعة أعوام الماضية.

وكشف نادال عبر حسابه الرسمي عن عن تعرضه لإصابة عضلية في الورك والتي كشف الآشعة عن وجود تمزق متوسط من الدرجة الثانية.

وأشار نادال إلى أن وقت التعافي الطبيعي من تلك الإصابة يصل لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وبات نادال مهددا بالمشاركة في بطولتي أنديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في مارس المقبل.

وقد يتأثر نادال حال غيابه عن البطولتين بسبب فقدان نقاط سيؤثر حتما على ترتيبه في التصنيف العالمي.

ويركز نادال في الوقت الحالي على الجاهزية قبل موسم البطولات على الملاعب الرملية في أبريل المقبل استعدادا لخوض منافسات رولان جارس في شهر مايو.

وكان الماتادور الإسباني قد طلب وقتا طبيا مستقطعا في المجموعة الثانية من مواجهة ماكدونالد في الدور الثاني من أستراليا المفتوحة.

وعانى نادال من بعض الأوجاع ولكنه استكمل المباراة وودع المنافسات من الدور الثاني.