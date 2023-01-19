كرة يد - ظهور أول لـ خيري في قائمة مصر أمام بلجيكا.. واستبعاد ثلاثة لاعبين

الخميس، 19 يناير 2023 - 15:25

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

أعلن روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بلجيكا في بداية مشوار الفراعنة في الدور الرئيسي.

وشهدت القائمة الظهور الأول لأحمد خيري صانع ألعاب الفريق بعد غياب عن المباريات الثلاثة السابقة بسبب الإصابة.

بينما استبعد باروندو الثلاثي محمد علي حارس المرمى وحسن قداح وشادي خليل.

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ويستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في الدور الرئيسي بمواجهة منتخب بلجيكا في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس.

ويلعب الفراعنة في الدور الرئيسي أمام منتخبي البحرين في الرابعة والنصف من مساء السبت ويختتم المباريات يوم الإثنين في التاسعة والنصف مساء أمام الدنمارك.

ودخل منتخب مصر الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبي كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي جدول مباريات مصر كالآتي:

الخميس 19 يناير: مصر × بلجيكا (الساعة 7:00)

السبت 21 يناير: مصر × البحرين (الساعة 4:30)

الإثنين 23 يناير: مصر × الدنمارك (الساعة 9:30)

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويتلقي المتأهلان من مجموعة مصر لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي كالآتي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+30 هدفا)

2- مصر 4 نقاط (+28 هدفا)

3 - كرواتيا 2 نقطة (+9 أهداف)

4- البحرين 2 نقطة (-13 هدفا)

5- بلجيكا 0 نقاط (-17 هدفا)

6- الولايات المتحدة 0 نقاط ( -37 هدفا)

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