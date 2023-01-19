قناة برتغالية تحصل على حقوق إذاعة الدوري السعودي

الخميس، 19 يناير 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلنت قناة سبورت البرتغالية الحصول على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.

ويأتي تحرك القناة البرتغالية بعد أيام من انضمام كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال إلى النصر السعودي.

وحط كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية وأحد أهم اللاعبين في تاريخ الرياضة، رحاله في المملكة العربية السعودية ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع نادي النصر.

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ولم يفتتح رونالدو مبارياته بقميص النصر حتى الآن بعد استكمال عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين والتي كانت موقعة عليه وقت تواجده في مانشستر يونايتد.

وفسخ رونالدو تعاقده مع مانشستر يونايتد بموافقة الطرفين بعدما مر بأوقات عصيبة في النادي الإنجليزي.

وتم توقيع تعاقد رونالدو مع النصر في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

ويلعب كريستيانو رونالدو ضمن فريق نجوم النصر والهلال مساء اليوم الخميس في مباراة استعراضية أمام فريق باريس سان جيرمان.

ويقود رونالدو نجوم النصر والهلال ويلعب أمام نجوم باريس سان جيرمان بقيادة الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ويستهل رونالدو مشواره مع فريق النصر يوم الأحد المقبل بمواجهة الاتفاق ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

الهداف التاريخي الدولي

رونالدو هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

وحين كان يطارد فرصته الأخيرة مع كأس العالم، توقفت رحلة البرتغال على يد المغرب في ربع النهائي بهدف يوسف النصيري.

وبينما كتب رونالدو نهاية مسيرته في أوروبا حاليا ليبدأ رحلته الجديدة في قارة أخرى، إلا أن ذلك لا يعني نهاية مسيرته البرتغالية بعد، حيث لم يعلن اعتزاله الدولي حتى الآن.

الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات، الآن في الدوري السعودي.. لنرى ما سيحدث.

النصر كريستيانو رونالدو البرتغال
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