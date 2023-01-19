عمان تسحب جماهيرها من نهائي خليجي 25 دعما للعراق

قرر الاتحاد العماني لكرة القدم دعم نظيره العراقي في أزمة نهائي خليجي 25 بين المنتخبين يوم الخميس، بعدما جلست الجماهير العراقية التي دخلت الملعب في المقاعد المخصصة للجماهير العمانية.

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مباراة نهائي بطولة خليجي 25 بين العراق وعمان ستقام في موعدها الطبيعي والملعب المقرر إقامتها عليه، بعد أزمة احتشاد الجماهير ووفاة مشجع إثر التدافع.

وأفاد الاتحاد العماني في بيان جاء على النحو الآتي:

"بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان وحفاظًا على سلامة الجماهير العُمانية، ودعمًا للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".

"كما ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الملعب بعدم القدم للاستاد، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

واحتشد أكثر من 150 ألف مشجع من الجماهير العراقية في محيط ملعب البصرة الدولي والمقرر أن يستضيف نهائي خليجي 25.

وجاء بيان الاتحاد العراقي الذي نشره في الثانية والنصف بتوقيت العراق (الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة) على النحو الآتي:

"يؤكد الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم أن المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".

"ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25".

وكانت قناة بي إن سبورتس قد كشفت: "وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح جراء تدافع أمام ملعب البصرة الدولي مسرح نهائي خليجي 25".

وقال أسعد العيداني محافظ البصرة عبر قناة الفلوجة: "الاتحاد الخليجي لكرة القدم أبلغنا حاليا بإمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 وإقامة المباراة في بلد آخر".

وأضاف "ذلك القرار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لا سمح الله إذا تم تأكيد حالات وفاة ستلغى المباراة".

بينما من جانبه ناشد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الجماهير بالتحلي بالحرص والروح الوطنية لإنجاح اليوم الختامي للبطولة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي رسالة لشعبه قائلا: "أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرفة والناصعة لوجه العراقيين الأباة".

وأضاف "ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".

وتابع "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي خليجي 25 بأجمل وجه".

ومن المفترض أن يستضيف ملعب البصرة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان.

وكان منتخب البحرين قد توج بالنسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2019.

وتم الكشف عن مستضيف النسختين المقبلتين، إذ تستضيف الكويت النسخة 26 في عام 2024 بينما تستضيف عمان النسخة 27 في عام 2025.

ويعتبر منتخب الكويت البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 مرات يليه كل من منتخبات السعودية وقطر والعراق برصيد 3 ألقاب لكل منهم.