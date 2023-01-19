التشكيل - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. والثلاثي فتحي أساسي مع أسوان

يقود جون أوكلي هجوم المقاولون العرب أمام أسوان ضمن المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويبدأ أسوان بالثلاثي أحمد فتحي وعماد فتحي وعلي فتحي في التشكيل الأساسي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

أما أسوان ففي المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: جوزيف أوتشايا - أحمد علاء - فاروقا نور الدين - عمر فايد

الوسط: أحمد الشيمي - عمر فتحي - محمد رزق - لويس إدوارد

الهجوم: فادي فريد - جون أوكلي

بينما تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - إسلام صلاح - علي فتحي

الوسط: رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد بلحاج.

الهجوم: أحمد خالد - ديلسون كاموني - محمد ناجي جدو.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم الفريق في الدوري.

أما أسوان فتعثر بالتعادل في آخر مواجهتين خاضهم بمسابقة الدوري.