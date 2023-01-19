تنس - دجوكوفيتش بخطى ثابتة يهزم كواكود في أستراليا المفتوحة.. وخروج رود وزفيريف

الخميس، 19 يناير 2023 - 14:11

كتب : محمد سمير

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش السير بخطى ثابتة في منافسات أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الكبرى لعام 2023.

وتغلب دجوكوفيتش على الفرنسي إنزو كواكود بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

ويعتبر دجوكوفيتش البطل التاريخي لمنافسات أستراليا المفتوحة للتنس، إذ حقق اللقب تسع مرات من قبل.

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وكان دجوكوفيتش قد تقدم في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 في الأشواط قبل أن يعادل كواكود النتيجة ويخطف المجموعة الثانية بنتيجة 7-6.

وحسم دجوكوفيتش تأهله بعد الفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة 6-2 و6-0 على الترتيب.

ويلعب دجوكوفيتش أمام البلغاري جريجور ديميتروف في الدور الثالث (دور الـ32) من منافسات بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان النرويجي كاسبر رود المصنف الثاني عالميا قد ودع منافسات أستراليا المفتوحة فجر اليوم بعد الخسارة أمام الأمريكي جنسون بروكسبي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

كما ودع الألماني ألكسندر زفيريف المنافسات بعد الخسارة أمام الأمريكي مايكل موه بنفس النتيجة.

وكان نادال قد ودع المنافسات أمس الأربعاء بعد الخسارة من الأمريكي ماكنزي ماكدونالد.

عودة دجوكوفيتش

ويعود الصربي نوفاك دجوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد إلغاء الحكومة الأسترالية لقرار إيقاف تأشيرته.

وغاب نوفاك عن النسخة الماضية من المسابقة في يناير الماضي قبل أيام من انطلاقها بسبب قرار أستراليا بعد رفض اللاعب للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يخالف قواعد الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت إعفاء اللاعب من القواعد الخاصة بإلزامية اللقاح قبل أن تتخذ السلطات الأسترالية قرارا بإلغاء التأشيرة.

وتقدم اللاعب باستئناف للمشاركة في البطولة لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقال دجوكوفيتش بعد الحكم في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية آنذاك: "أنا محبط للغاية. سأتعاون مع السلطات بشأن ترحيلي".

وغادر الصربي أستراليا عقب وصوله عائدا إلى صربيا.

ويحتل الصربي البالغ 35 عاما المركز الثامن في الترتيب العالمي للرجال.

ويمتلك نوفاك 21 بطولة كبرى في التنس كثاني أكثر لاعب بعد الإسباني رافائيل نادال.

وحقق لقب بطولة أستراليا المفتوحة 9 مرات، كأكثر من توج باللقب.

وتقام منافسات أستراليا المفتوحة للتنس حتى يوم 29 من شهر يناير الجاري.

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