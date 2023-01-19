الاتحاد العراقي: نهائي خليجي 25 في موعده بالبصرة

الخميس، 19 يناير 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

العراق وعمان في افتتاح خليجي 25

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مباراة نهائي بطولة خليجي 25 بين العراق وعمان ستقام في موعدها الطبيعي والملعب المقرر إقامتها عليه.

وكان أسعد العيداني محافظ البصرة العراقية كشف عن إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 ونقل المباراة بسبب احتشاد الجماهير ووفاة مشجع إثر التدافع.

وجاء بيان الاتحاد العراقي الذي نشره في الثانية والنصف بتوقيت العراق (الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة) على النحو الآتي:

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"يؤكد الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم أن المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".

"ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25".

واحتشد أكثر من 150 ألف مشجع من الجماهير العراقية في محيط ملعب البصرة الدولي والمقرر أن يستضيف نهائي خليجي 25.

وكانت قناة بي إن سبورتس قد كشفت: "وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح جراء تدافع أمام ملعب البصرة الدولي مسرح نهائي خليجي 25".

وقال أسعد العيداني محافظ البصرة عبر قناة الفلوجة: "الاتحاد الخليجي لكرة القدم أبلغنا حاليا بإمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 وإقامة المباراة في بلد آخر".

وأضاف "ذلك القرار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لا سمح الله إذا تم تأكيد حالات وفاة ستلغى المباراة".

بينما من جانبه ناشد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الجماهير بالتحلي بالحرص والروح الوطنية لإنجاح اليوم الختامي للبطولة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي رسالة لشعبه قائلا: "أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرفة والناصعة لوجه العراقيين الأباة".

وأضاف "ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".

وتابع "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي خليجي 25 بأجمل وجه".

ومن المفترض أن يستضيف ملعب البصرة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان.

وكان منتخب البحرين قد توج بالنسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2019.

وتم الكشف عن مستضيف النسختين المقبلتين، إذ تستضيف الكويت النسخة 26 في عام 2024 بينما تستضيف عمان النسخة 27 في عام 2025.

ويعتبر منتخب الكويت البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 مرات يليه كل من منتخبات السعودية وقطر والعراق برصيد 3 ألقاب لكل منهم.

العراق عمان خليجي 25
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