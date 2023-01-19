توتو ميركاتو: مواجهة سبيزيا تفعل بند التجديد التلقائي بين ماتيتش وروما

الخميس، 19 يناير 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

نيمانيا ماتيتش

سيواصل نيمانيا ماتيتش لاعب وسط روما مغامرته مع الذئاب الموسم المقبل بعد تفعيل بند التجديد التلقائي للعقد.

وكان ماتيتش -34 عاما- قد انضم إلى صفوف روما في انتقال مجاني الصيف الماضي بعد مغادرة مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو أن ظهور ماتيتش في المباراة التاسعة عشر بالدوري هذا الموسم يجدد تعاقده تلقائيا لمدة موسم واحد.

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ويلعب روما أمام سبيزيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وخاض ماتيتش 18 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم بقميص روما.

وأشار التقرير إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق يسعى للاحتفاظ بخدمات ماتيتش حتى ولو لم يلعب المباراة المقبلة.

وسبق وعمل ماتيتش مع مورينيو مرتين من قبل في ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وساهم لاعب الوسط الصربي في ثلاثة أهداف من مشاركاته في جميع مباريات روما بالدوري هذا الموسم.

وقضى ماتيتش فترة خمس سنوات بقميص مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى روما.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة بالتساوي مع فرق لاتسيو وأتالانتا صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وينفرد نابولي بصدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

الدوري الإيطالي روما نيمانيا ماتيتش
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