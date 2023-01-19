لاجازيتا ديلو سبورت تكشف خطة يوفنتوس في سوق الانتقالات.. وموقف أليجري

دخل يوفنتوس حقبة جديدة تحت إشراف جيانلوكا فيريرو وماوريتسيو سكانافيتو المدير التنفيذي الجديد وبدأت التكهنات بشأن مستقبل النادي في ظل النتائج الأخيرة.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن عدم وجود نية للرئيس والمدير التنفيذي الجديد لاستبدال ماسيمليانو أليجري المدير الفني أو فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الأمور قد تتغير في الصيف عقب نهاية الموسم وفقا لما سيؤديه يوفنتوس حتى نهاية الموسم.

وتبلغ قيمة عقد أليجري مع يوفنتوس ما يقرب من 7.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى مكافآت إضافية.

ويرتبط المدير الفني بتعاقد مع يوفنتوس حتى عام 2025 مما يجعل إقالته مكلفة على النادي.

بينما ينتهي تعاقد تشيروبيني المدير الرياضي في عام 2024، ومن المتوقع أن تكلفة إحضار مدير فني جديد مثل أنطونيو كونتي أو زين الدين زيدان ستكلف النادي بين 60 إلى 90 مليون يورو وهو سبب استبعاد الفكرة في الوقت الحالي.

أما بشأن سوق الانتقالات فلا توجد نية للإدارة الجديد عن التعاقد مع صفقة كبيرة مثلما حدث بانضمام كريستيانو رونالدو مقابل 117 مليون يورو في صيف 2018.

ويركز يوفنتوس في الوقت الحالي على بناء فريق شاب من أجل المنافسة في المواسم المقبلة.

وكشف التقرير عن وجود خطط لتكرار تجربة باولو مالديني مع ميلان، إذ يحلم المشجعون بعودة أليساندرو ديل بييرو إلى يوفنتوس.

وتعرض يوفنتوس إلى هزيمة ثقيلة أمام نابولي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويبتعد يوفنتوس عن صدارة الدوري بـ 10 نقاط كاملة بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة.