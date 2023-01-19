لاجازيتا ديلو سبورت تكشف خطة يوفنتوس في سوق الانتقالات.. وموقف أليجري

الخميس، 19 يناير 2023 - 12:56

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - يوفنتوس

دخل يوفنتوس حقبة جديدة تحت إشراف جيانلوكا فيريرو وماوريتسيو سكانافيتو المدير التنفيذي الجديد وبدأت التكهنات بشأن مستقبل النادي في ظل النتائج الأخيرة.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن عدم وجود نية للرئيس والمدير التنفيذي الجديد لاستبدال ماسيمليانو أليجري المدير الفني أو فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الأمور قد تتغير في الصيف عقب نهاية الموسم وفقا لما سيؤديه يوفنتوس حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
فضيحة في ملعب مارادونا.. نابولي يسحق يوفنتوس بخماسية ويحكم قبضته على الصدارة تشكيل قمة الدوري الإيطالي - ثلاثي هجومي يقود حملة يوفنتوس على نابولي بعد غياب طويل.. بوجبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس انتفاضة الـ 9 دقائق تنقذ روما من الخسارة أمام ميلان وتهدي يوفنتوس الوصافة

وتبلغ قيمة عقد أليجري مع يوفنتوس ما يقرب من 7.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى مكافآت إضافية.

ويرتبط المدير الفني بتعاقد مع يوفنتوس حتى عام 2025 مما يجعل إقالته مكلفة على النادي.

بينما ينتهي تعاقد تشيروبيني المدير الرياضي في عام 2024، ومن المتوقع أن تكلفة إحضار مدير فني جديد مثل أنطونيو كونتي أو زين الدين زيدان ستكلف النادي بين 60 إلى 90 مليون يورو وهو سبب استبعاد الفكرة في الوقت الحالي.

أما بشأن سوق الانتقالات فلا توجد نية للإدارة الجديد عن التعاقد مع صفقة كبيرة مثلما حدث بانضمام كريستيانو رونالدو مقابل 117 مليون يورو في صيف 2018.

ويركز يوفنتوس في الوقت الحالي على بناء فريق شاب من أجل المنافسة في المواسم المقبلة.

وكشف التقرير عن وجود خطط لتكرار تجربة باولو مالديني مع ميلان، إذ يحلم المشجعون بعودة أليساندرو ديل بييرو إلى يوفنتوس.

وتعرض يوفنتوس إلى هزيمة ثقيلة أمام نابولي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويبتعد يوفنتوس عن صدارة الدوري بـ 10 نقاط كاملة بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة.

الدوري الإيطالي يوفنتوس أليجري
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك كأس الملك - خروج حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي بيولي: نمر بلحظات صعبة لكننا قادرين على إيجاد الحلول ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل للمرة الأولى بين القطبين.. إنتر بطلا للسوبر الإيطالي بثلاثية في ميلان انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال انتهت السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(3) إنتر
أخر الأخبار
تين هاج: غياب كاسيميرو أمام أرسنال لا يقلقني.. لقد أسقطناهم بدونه من قبل 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا ديلو سبورت تكشف خطة يوفنتوس في سوق الانتقالات.. وموقف أليجري 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم عودة دوبرافكا.. نيوكاسل يمدد تعاقده مع كاريوس 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لتعويض صفقة مودريك.. ذا أثليتك: أرسنال يدخل مفاوضات ضم تروسارد 41 دقيقة | ميركاتو
سومر يخضع للكشف الطبي مع بايرن.. وجلادباخ يستعد للإعلان عن بديله 59 دقيقة | ميركاتو
بسبب احتشاد الجماهير.. محافظ البصرة يكشف إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 ونقل المباراة ساعة | الوطن العربي
بي إن سبورتس: وفاة شخص وإصابة العشرات بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 ساعة | الوطن العربي
ألفاريز: أحاول التعلم من هالاند يوميا.. إنه يساعدني كثيرا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر