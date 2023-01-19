سومر يخضع للكشف الطبي مع بايرن.. وجلادباخ يستعد للإعلان عن بديله

يخضع يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لضمه، بعدما شهدت الصفقة انفراجة.

قبل أسابيع، أعلن مانويل نوير حارس بايرن نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم، ليبدأ بايرن في التحرك لضم بديل.

وخضع سومر مساء الأربعاء للجزء الأول من الكشف الطبي مع البافاري، ويستكمل الجزء الثاني صباح الخميس.

Erster Tag für Yann Sommer an der Säbener! Jetzt Abschluss des Medizinchecks, anschließend Vertragsunterzeichnung und um 14 Uhr Training mit der Mannschaft. Läuft alles nach Plan, reist er am Nachmittag mit nach Leipzig! #FCBayern @SPORT1 pic.twitter.com/jUP2zkkqHK — Kerry Hau (@kerry_hau) January 19, 2023

في المقابل، يخضع السويسري يوناس أوملين حارس مونبيليه للكشف الطبي مع جلادباخ ليكون بديلا لمواطنه.

وكان نادي جلادباخ قد أعلن غياب سومر عن تدريب الأربعاء واقترابه من إتمام صفقة انتقاله لبايرن.

وأشارت تقارير إلى أن عرض بايرن بدفع 8 ملايين يورو + مليون يورو كمتغيرات أوفى بمطالب جلادباخ ولا يتبقى سوى انتقال أوملين بشكل رسمي لتتم الصفقة بين بايرن وبروسيا.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن سومر سيتدرب مع فريقه الجديد مساء الخميس، وقد يتواجد ضمن القائمة التي تواجه لايبزيج يوم الجمعة في الدوري الألماني.

وكان أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن قد تحدث قبل يومين عن مفاوضات ناديه مع جلادباخ من أجل ضم يان سومر قائلا: "الناديان يتفاوضان. لا يمكنني أن أقول كيف ستنتهي المفاوضات".

وأضاف لشبكة سكاي سبورت ألمانيا "الوضع ليس مخيفا. ليس لدينا مشكلة كبيرة في حراسة المرمى. سفين أولريتش كان يلعب بشكل ممتاز. إنه حارس مرمى يمكنك الاعتماد عليه تمامًا. لكن عليك أن تفكر إذا حدث شيء ما لسفين".

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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