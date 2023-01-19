بسبب احتشاد الجماهير.. محافظ البصرة يكشف إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 ونقل المباراة

كشف أسعد العيداني محافظ البصرة العراقية عن إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 ونقل المباراة بسبب احتشاد الجماهير.

ويحتشد أكثر من 150 ألف مشجعا من الجماهير العراقية في محيط ملعب البصرة الدولي والمقرر أن يستضيف نهائي خليجي 25.

ويلعب منتخب العراق المباراة النهائية أمام عمان في ختام منافسات بطولة خليجي 25 والتي تستضيفها العراق.

وكانت قناة بي إن سبورتس قد كشفت: "وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح جراء تدافع أمام ملعب البصرة الدولي مسرح نهائي خليجي 25".

وقال أسعد العيداني محافظ البصرة عبر قناة الفلوجة: "الاتحاد الخليجي لكرة القدم أبلغنا حاليا بإمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 وإقامة المباراة في بلد آخر".

وأضاف "ذلك القرار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لا سمح الله إذا تم تأكيد حالات وفاة ستلغى المباراة".

بينما من جانبه ناشد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الجماهير بالتحلي بالحرص والروح الوطنية لإنجاح اليوم الختامي للبطولة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي رسالة لشعبه قائلا: "أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرفة والناصعة لوجه العراقيين الأباة".

وأضاف "ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".

وتابع "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي خليجي 25 بأجمل وجه".

ومن المفترض أن يستضيف ملعب البصرة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان.

وكان منتخب البحرين قد توج بالنسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2019.

وتم الكشف عن مستضيف النسختين المقبلتين، إذ تستضيف الكويت النسخة 26 في عام 2024 بينما تستضيف عمان النسخة 27 في عام 2025.

ويعتبر منتخب الكويت البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 مرات يليه كل من منتخبات السعودية وقطر والعراق برصيد 3 ألقاب لكل منهم.