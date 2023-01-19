بي إن سبورتس: وفاة شخص وإصابة العشرات بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25

كشفت قناة بي إن سبورتس عن وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح نتيجة التدافع أمام ملعب البصرة الذي يستضيف نهائي خليجي 25.

وتواجدت الجماهير العراقية مبكرا أمام ملعب المباراة من أجل حضور النهائي التاريخي بين العراق وعمان.

وكان منتخب العراق قد سبق له الفوز باللقب ثلاث مرات من قبل مقابل مرتين فقط لعمان.

ويلعب المنتخبان لأول مرة وجها لوجه في نهائي منافسات كأس الخليج العربي.

وكشفت قناة بي إن سبورتس: "وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح جراء تدافع أمام ملعب البصرة الدولي مسرح نهائي خليجي 25".

ومن جانبه ناشد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الجماهير بالتحلي بالحرص والروح الوطنية لإنجاح اليوم الختامي للبطولة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي رسالة لشعبه قائلا: "أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرفة والناصعة لوجه العراقيين الأباة".

وأضاف "ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".

وتابع "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي خليجي 25 بأجمل وجه".

ويستضيف ملعب البصرة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان.

وكان منتخب البحرين قد توج بالنسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2019.

وتم الكشف عن مستضيف النسختين المقبلتين، إذ تستضيف الكويت النسخة 26 في عام 2024 بينما تستضيف عمان النسخة 27 في عام 2025.

ويعتبر منتخب الكويت البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 مرات يليه كل من منتخبات السعودية وقطر والعراق برصيد 3 ألقاب لكل منهم.