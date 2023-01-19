إنبي: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام فيوتشر بعد خطأ في تطبيق القانون.. وهناك شكوى رسمية

أبدى محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي انتقاده الشديد لأداء التحكيم في المباراة التي جمعت فريقه أمام فيوتشر.

وتغلب فيوتشر على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وكشف مدير الكرة بنادي إنبي عن الاستعداد لتقديم شكوى رسمية.

وقال محمد إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفريق أدى مباراة جيدة أمام فيوتشر، ولأول مرة نريد التحدث عن التحكيم والظلم التحكيمي، ما حدث أمام فيوتشر خطأ في تطبيق القانون وليس خطأ عادي".

وأضاف "لا أريد القول أن هناك أمور خارجية ولكن نتعرض للظلم منذ فترة، ركلة الجزاء التي تم احتسابها علينا لا أعلم كيف يحدث ذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، الكرة كانت قادمة من قدم لاعب زميل ورغم ذلك احتسابها".

وشدد "كنت واثقا من عدم احتساب ركلة جزاء فيوتشر لأنها من زميله وأبلغت الحكم بذلك وأكدت لهم على دكة البدلاء أنها لن تحتسب وتعجبت جدا من عودته لاحتساب الكرة ركلة جزاء".

وأوضح مدير الكرة بإنبي "أتمنى الإجابة على سؤال أن ما حدث هو خطأ فني في تطبيق القانون فهل تستحق إعادة المباراة؟ تعرضنا لظلم كبير".

وكشف مدير الكرة "سنتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم، ذلك قرار نادر من نادي إنبي ولكن لن نصمت على هذا الظلم".

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته "ما أحزنني أن إنبي لم يخسر بسبب الأداء ولكن بسبب أخطاء تحكيمية واضحة".

وتعرض إنبي للخسارة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير بفارق نقطتين عن الإسماعيلي متذيل الترتيب.

ويحل إنبي ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر يوم الإثنين المقبل.