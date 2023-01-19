كريم وليد: من المبكر الحديث عن منافسة فيوتشر في الدوري.. والموقف من العودة إلى الأهلي

يؤمن كريم وليد لاعب وسط فيوتشر أنه من المبكر الحديث عن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري.

كريم وليد النادي : فيوتشر فيوتشر

ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني عقب مرور 14 جولة برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الذي يلتقي الزمالك في القمة مساء السبت.

وكان فيوتشر قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

ويلعب كريم وليد في صفوف فيوتشر معارا من صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال كريم وليد عبر قناة الحياة: "أسباب نجاح فيوتشر لأن هدفنا الرئيسي هو اللعب على الفوز في أي مباراة".

وأضاف "نقدم ما علينا إلى النهاية والنتيجة تكون مكافأة من الله، وبالنسبة لنا الفريق هو النجم وليس لاعب بعينه".

وتابع "ننجح في تحقيق الفوز حتى في غياب عناصر مهمة وهذا يمنحنا إصرار على المنافسة في كل المباريات".

وبسؤاله عن المنافسة على الدوري أجاب "هدفنا الموسم الماضي كان التواجد في المربع الذهبي واللعب قاريا وتحقيق بطولة ونجحنا في ذلك، هذا الموسم هدفنا التطور عن الماضي وتحقيق مركز ثالث أو رابع".

وشدد "لا نريد أن نستبق الأحداث لم نحقق أي شيء هذا الموسم والأمور ستختلف عند خوض مباريات الكونفدرالية، الأمور تختلف للفرق التي تشارك في البطولات القارية بسبب ضغط المباريات، لا نستعجل النجاح ولا يمكنني القول أننا سننافس أو نحصد الدوري ولكن نسير خطوة بخطوة".

أما عن موقفه من الأهلي فأوضح "تم التواصل معي ومع إدارة فيوتشر لإنهاء الإعارة قبل انطلاق الموسم ولكن في النهاية استقروا على استكمالي الموسم مع فيوتشر، بالطبع أتمنى العودة إلى بيتي في الأهلي ولكن رغبتي وصلت إلى الناديين".

وتابع "كان من الصعب أن يدعم فيوتشر الفريق في ذلك المركز بعد التأهل إلى الكونفدرالية".

وعن توقعاته لمواجهة القمة قال كريم: "بالتأكيد ألعب مع فيوتشر الآن وأتمنى تحقيق الفوز على الجميع ولكن أتمنى فوز الأهلي في القمة".

وكشف "نتيجة الأهلي ضد الزمالك غير مؤثرة على موقفنا ولا يزال من المبكر الحديث عن المنافسة".

واختتم كريم وليد تصريحاته "كان هناك تواصل سابق بالفعل من أجل الانضمام إلى المنتخب، وهذا شرف لأي لاعب وأتمنى الانضمام قريبا إن شاء الله".

ولعب كريم وليد 15 مباراة مع فيوتشر هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية وصنع هدفا واحدا في البطولة القارية.

وكان كريم قد انتقل إلى صفوف فيوتشر في سبتمبر 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.