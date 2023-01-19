مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك

يشهد اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 العديد من المنافسات المختلفة.

وتستأنف مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري بثلاث مواجهات جديدة.

كما يستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في الدور الرئيسي من بطولة العالم.

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الدوري المصري

يستضيف المقاولون العرب فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب في الساعة الثالثة إلا ربع عصرا ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على البنك الأهلي في الخامسة إلا ربع مساء ويقام على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف بيراميدز فريق فاركو في ختام مباريات اليوم من الدوري في تمام السابعة على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي فريق توتنام في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بمنافسات الدوري الإنجليزي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم في تمام العاشرة مساء.

كأس إسبانيا

يحل برشلونة ضيفا على فريق سبتة في تمام التاسعة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

أما ريال مدريد فيصطدم بفريق فياريال في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات نفس الدور.

وتذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC سبورت السعودية.

كأس إيطاليا

تستأنف منافسات ثمن نهائي كأس إيطاليا بثلاث مواجهات جديدة.

ويستضيف أتالانتا فريق سبيزيا كالتشيو في تمام الرابعة مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

بينما لاتسيو يستضيف فريق بولونيا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف يوفنتوس فريق مونزا في تمام العاشرة مساء.

الدوري السعودي

يلعب الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن صفوف اتحاد جدة أمام فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي.

ويستضيف اتحاد جدة فريق الفيحاء في تمام الخامسة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة SSC السعودية.

خليجي 25

يلعب منتخب العراق أمام عمان في تمام السادسة مساء في نهائي منافسات بطولة خليجي 25.

ويذاع اللقاء عبر قنوات الكأس 1 وأبو ظبي الرياضية والكويت الرياضية والعراقية الرياضية.

كأس موسم الرياض

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نجوم ناديي النصر والهلال في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي المباراة التي تشهد مواجهة جديدة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

بطولة العالم (كرة يد)

يستهل منتخب مصر مشواره في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بمواجهة بلجيكا.

ويلعب الفراعنة ضد بلجيكا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس المجموعة يلعب منتخب البحرين ضد الولايات المتحدة الأمريكية في الرابعة والنصف مساء.

بينما تختتم مباريات المجموعة بمواجهة قوية بين الدنمارك وكرواتيا في التاسعة والنصف مساء.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع نهائي النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد.

كرة طائرة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة بمشاركة ثمانية فرق.

ويلعب فريق طلائع الجيش أمام سموحة في تمام الثانية ظهرا على صالة استاد القاهرة صالة 2.

بينما في الثالثة عصرا يلعب فريق الاتحاد السكندري أمام بتروجت على صالة 4 من استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك حامل لقب البطولة أمام الطيران في تمام الخامسة مساء على صالة 2.

ويختتم الأهلي مباريات اليوم بمواجهة سبورتنج في تمام السادسة مساء على صالة 4 من استاد القاهرة.

ومن المقرر عدم إذاعة مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور قبل النهائي من الدوري المصري.