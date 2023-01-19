مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك

الخميس، 19 يناير 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - جافي

يشهد اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 العديد من المنافسات المختلفة.

وتستأنف مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري بثلاث مواجهات جديدة.

كما يستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره في الدور الرئيسي من بطولة العالم.

أخبار متعلقة:
كأس الملك - خروج حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي بيولي: نمر بلحظات صعبة لكننا قادرين على إيجاد الحلول ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل منافس الزمالك – الصفاقسي يخطف التعادل من الترجي بصافرة مصرية

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

يستضيف المقاولون العرب فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب في الساعة الثالثة إلا ربع عصرا ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على البنك الأهلي في الخامسة إلا ربع مساء ويقام على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف بيراميدز فريق فاركو في ختام مباريات اليوم من الدوري في تمام السابعة على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي فريق توتنام في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بمنافسات الدوري الإنجليزي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم في تمام العاشرة مساء.

كأس إسبانيا

يحل برشلونة ضيفا على فريق سبتة في تمام التاسعة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

أما ريال مدريد فيصطدم بفريق فياريال في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات نفس الدور.

وتذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC سبورت السعودية.

كأس إيطاليا

تستأنف منافسات ثمن نهائي كأس إيطاليا بثلاث مواجهات جديدة.

ويستضيف أتالانتا فريق سبيزيا كالتشيو في تمام الرابعة مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

بينما لاتسيو يستضيف فريق بولونيا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف يوفنتوس فريق مونزا في تمام العاشرة مساء.

الدوري السعودي

يلعب الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن صفوف اتحاد جدة أمام فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي.

ويستضيف اتحاد جدة فريق الفيحاء في تمام الخامسة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة SSC السعودية.

خليجي 25

يلعب منتخب العراق أمام عمان في تمام السادسة مساء في نهائي منافسات بطولة خليجي 25.

ويذاع اللقاء عبر قنوات الكأس 1 وأبو ظبي الرياضية والكويت الرياضية والعراقية الرياضية.

كأس موسم الرياض

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نجوم ناديي النصر والهلال في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي المباراة التي تشهد مواجهة جديدة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

بطولة العالم (كرة يد)

يستهل منتخب مصر مشواره في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بمواجهة بلجيكا.

ويلعب الفراعنة ضد بلجيكا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس المجموعة يلعب منتخب البحرين ضد الولايات المتحدة الأمريكية في الرابعة والنصف مساء.

بينما تختتم مباريات المجموعة بمواجهة قوية بين الدنمارك وكرواتيا في التاسعة والنصف مساء.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع نهائي النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد.

كرة طائرة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة بمشاركة ثمانية فرق.

ويلعب فريق طلائع الجيش أمام سموحة في تمام الثانية ظهرا على صالة استاد القاهرة صالة 2.

بينما في الثالثة عصرا يلعب فريق الاتحاد السكندري أمام بتروجت على صالة 4 من استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك حامل لقب البطولة أمام الطيران في تمام الخامسة مساء على صالة 2.

ويختتم الأهلي مباريات اليوم بمواجهة سبورتنج في تمام السادسة مساء على صالة 4 من استاد القاهرة.

ومن المقرر عدم إذاعة مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور قبل النهائي من الدوري المصري.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي كرة يد كأس الملك
نرشح لكم
كأس الملك - خروج حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي بيولي: نمر بلحظات صعبة لكننا قادرين على إيجاد الحلول ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل للمرة الأولى بين القطبين.. إنتر بطلا للسوبر الإيطالي بثلاثية في ميلان انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال انتهت السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(3) إنتر تشكيل السوبر الإيطالي - ثلاثي هجومي لـ ميلان.. وديجكو يقود إنتر
أخر الأخبار
الاتحاد القطري يعلن إيقاف عبد الكريم حسن.. وتغريمه ضمن ثلاثة لاعبين 15 دقيقة | الوطن العربي
مواعيد مباريات الخميس 19 يناير 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ومنتخب اليد وكأس الملك 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الملك - خروج حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
بيولي: نمر بلحظات صعبة لكننا قادرين على إيجاد الحلول 10 ساعة | الكرة الأوروبية
أبو جبل وزراق سيسيه على رأس قائمة أمير عبد العزيز الأولى أمام الاتحاد 10 ساعة | الكرة المصرية
ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك – الصفاقسي يخطف التعادل من الترجي بصافرة مصرية 10 ساعة | الوطن العربي
فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه التعاقد مع ميكيسوني 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر