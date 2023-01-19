كأس الملك - خروج حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي

تحددت الأربع فرق الأولى المتأهلة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد نهاية منافسات اليوم من دور الـ16 من المسابقة.

وتأهلت فرق أتليتكو مدريد وفالنسيا وأتليتك بلباو وأوساسونا إلى دور الربع.

وودع ريال بيتيس حامل اللقب بعد الخسارة أمام أوساسونا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وتأهل أتليتكو مدريد على حساب ليفانتي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول عند الدقيقة 54 قبل أن يضيف ماركوس يورينتي الثاني في الدقيقة 90.

بينما تخطى فالنسيا منافسه خيخون برباعية دون رد.

وسجل الرباعية: إيسون كافاني (هدفين) وأضاف جاستن كلويفرت الثاني فيما سجل صامويل دياس لينو الهدف الرابع.

وفاز أوساسونا على ريال بيتيس (حامل اللقب) بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل ويليام كارفالو هدف بيتيس عند الدقيقة 62 وعادل أوساسونا النتيجة عن طريق دافيد جارسيا في الدقيقة 90+1.

وصعد أتليتك بلباو بعد الفوز على إسبانيول بهدف مقابل لاشيء، سجله أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 27.

ويلعب برشلونة غدا الخميس أمام سبته في التاسعة مساء، فيما يلتقي ريال مدريد مع فياريال كذلك في العاشرة مساء.

وتقام مباريات ثمن نهائي كأس الملك من مباراة واحدة، حيث يستضيف الفريق الذي خرج في القرعة أولا المباراة في ملعبه.

وتلعب مباريات دور ثمن النهائي أيام 17 و18 و19 يناير الجاري.

فيما ستقام دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد كذلك.

أما نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.

على أن تقام المباراة النهائية 6 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.