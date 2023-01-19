بيولي: نمر بلحظات صعبة لكننا قادرين على إيجاد الحلول

اعترف ستيفانو بيولي مدرب ميلان بمرو فريقه بلحظات صعبة عقب الخسارة الثقيلة من غريمه إنتر.

وحقق فريق إنتر لقب بطولة السوبر الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد الفوز على غريمه التقليدي ميلان بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد في السعودية.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إنها لحظات صعبة وخسارة ثقيلة، يجب علينا التحلي بالقوة من أجل الاستمرار في المنافسة، خسرنا بطولة مهمة لكن لدينا موسم طويل".

وأضاف "قادرين على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الأزمة، وسنعمل على تطوير ودراسة الأداء بالفترة المقبلة".

واختتم "الدوري ما زال طويلا ولكن يجب علينا تحسين المستوى وتعديل بعض الأمور من أجل المنافسة".

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها إنتر على ميلان في مباراة نهائية.

وحصد إنتر لقب السوبر الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه بالتساوي مع ميلان، وبفارق لقبين عن يوفنتوس.

وخسر فريق ميلان لقب السوبر الإيطالي للمرة الثانية له في السعودية، بعدما خسر المرة الأولى أمام يوفنتوس في 2018.

وبذلك يكون المدرب سيموني إنزاجي حقق اللقب الثالث له مع إنتر بعد السوبر وكأس إيطاليا في الموسم الماضي.

ثلاثية فوز إنتر جاءت في الدقيقة 12 عن طريق فريدريكو دي ماركو، ثم أضاف إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل لاوتارو مارتينيز ثلاثية فوز إنتر في الدقيقة 77 بتسديدة بوجه القدم الخارجي سكنت الشباك بطريقة رائعة.