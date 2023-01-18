منافس الزمالك – الصفاقسي يخطف التعادل من الترجي بصافرة مصرية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

الترجي

خطف الصفاقسي نقطة ثمينة من الترجي في الوقت القاتل بمنافسات الدوري التونسي.

وتعادل الترجي أمام الصفاقسي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثامنة من دور المجموعات بالدوري التونسي.

وسجل أنيس البدري هدف الترجي في الدقيقة 26، وأدرك أحمد عجيل التعادل للصفاقسي عند الدقيقة 86 من المباراة.

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المباراة التي أقيمت في ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس، أدارها طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود البنا.

ورفع الترجي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد 19 نقطة.

فيما رفع الصفاقسي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

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الترجي يتواجد مع الزمالك في مجموعة نارية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2023.

ووقع الزمالك في مجموعة عربية خالصة هي الرابعة بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18 فبراير، والجولة الثالثة يومي 24 و25 فبراير، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18 مارس، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.

الترجي الصفاقسي الدوري التونسي
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