فرج عامر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه التعاقد مع ميكيسوني

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حقيقة طلبه التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي.

واتفق الأهلي مع نادي أبها السعودي على قطع إعارة اللاعب الموزمبيقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com : "التعاقد مع ميكيسوني؟ لا طبعا. سنتعاقد مع لاعبين جدد خلال الشهر الجاري أتحفظ على ذكر أسماؤهم".

طارق العشري المدير الفني لسموحة كشف في وقت سابق عن رغبته في ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم صفوف فريقه.

وقال العشري لـFilGoal.com: "طلبت من إدارة سموحة التعاقد مع كريم الدبيس أو محمد أشرف من الأهلي".

وأضاف "أو التعاقد مع السيد سالم من الاتحاد السكندري".

وأتم تصريحاته "وكذلك لم أطلب التعاقد مع لويس ميكيسوني العائد مؤخرا للأهلي من الإعارة".

وودع سموحة كأس مصر الموسم الماضي 2021-2022 بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل سموحة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

مصير ميكيسوني

مصدر من النادي الأهلي قالف في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع نادي أبها السعودي على إنهاء إعارة لويس ميكيسوني".

وأضاف "لكن اللاعب لن يعود إلى الأهلي وسنعيره إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأتم تصريحاته "لا توجد فرص لكي يتواجد ميكيسوني مع الفريق في المرحلة المقبلة".

وشهدت الأيام الماضية تواصل مكثف من الجانب السعودي مع إدارة الأهلي لإنهاء إعارة اللاعب.

وحاول نادي أبها السعودي في الأيام الماضية فسخ استعارة لاعبه لويس ميكيسوني من الأهلي بشكل مبكر قبل 6 أشهر على نهايتها. إلا أن الأهلي في البداية رفض ذلك.

ولم يخض ميكيسوني إلا 4 مباريات بقميص أبها منذ انتقاله إليه مطلع الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها.

الجناح الأعسر صاحب الـ 27 عامًا سبق له اللعب في ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي أعاره لـ تشيبا يونايتد ورويال إيجلز هناك في الدوري المحلي.

كما مثّل ميكيسوني فريق سونجو الموزمبيقي، قبل أن ينتقل إلى سيمبا في 2020 ويتألق في صفوفه ويخطف أنظار الأهلي الذي تعاقد معه مقابل 850 ألف دولار تقريبًا.

ويمتلك ميكيسوني 12 مباراة دولية مع منتخب موزمبيق، لكنه لم يظهر بقميصه منذ مارس الماضي.