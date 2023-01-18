فيوتشر يجدد عقود رباعي الفريق

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

فيوتشر

أعلن نادي فيوتشر تجديد تعاقد 4 من لاعبي الفريق دفعة واحدة.

جوزيف نجويم

النادي : فيوتشر

محمود مرعي

النادي : فيوتشر

مروان محسن

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وجدد نادي فيوتشر تعاقد كل من المهاجم مروان محسن، والظهير الأيسر جوزيف جوناثان.

والمدافع محمود مرعي ولاعب الوسط غنام محمد.

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ولم يكشف فيوتشر عن مدة تجديد تعاقد أي من اللاعبين الأربعة.

وحقق فيوتشر فوزا مثيرا على إنبي في الدقائق الأخيرة بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 14 من الدوري.

فيوتشر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، وبمباراة أكثر من الفريق الأحمر.

فيوتشر مروان محسن غنام محمد محمود مرعي جوزيف جوناثان
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